Praia de água doce no São Francisco tem até onda no meio do sertão da Bahia

Quando se pensa em viajar para a Bahia, logo vêm à mente praias de mar azul, areia branca e uma fileira de coqueiros que balançam levemente com o vento. Geralmente o destino mais óbvio é a capital Salvador ou as praias do sul do estado, na região de Porto Seguro.

O que muita gente não sabe é que um destino que vem despontando como uma das melhores atrações da Bahia está lá no sertão, às margens do lendário Rio São Francisco, em uma praia de água doce.

Conhecidas como um oásis no sertão nordestino, as Dunas do Velho Chico são o novo destino do verão baiano. Localizadas no município de Casa Nova (BA), a 634 km de Salvador, a área se formou ao redor do lago de Sobradinho, após sua construção em 1973.