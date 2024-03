Cachorros pequenos: 11 raças ideais para apartamentos ou casas menores

Além de levar em conta o tamanho do animal, a escolha do pet vai depender de vários fatores, mas o principal deles é pegar um cachorro que acompanhe o seu ritmo. Também será necessário decidir se deseja um bicho com pelo curto, se prefere um ser mais ou menos agitado.

No final das contas, os cachorros pequenos acabam sendo os mais indicados para viver em lares menores, pela maior capacidade deles de adaptação aos espaços.

Isso acontece porque as raças de menor porte precisam de menos espaço para viver e se exercitar e, apesar de eles também gostarem de passear para desestressar, caso o dono não tenha muito costume ou tempo para sair de casa, os animais vão se acostumam a fazer as atividades dentro de casa.

Raças mais indicadas

Apesar de existirem milhares de raças, ultimamente se tem visto um modismo no quesito espécies de animais pequenos. Os cachorros mais indicadas são:

Pinscher