Como é a vida em Málaga, eleita a melhor cidade do mundo para expatriados

Polo cultural

Na última década, Málaga virou um polo cultural e artístico na Espanha. Prova disso é que a cidade tem hoje 40 museus. Um dos mais visitados é o do Pablo Picasso, que conta com mais de 200 peças de arte feitas pelo renomado pintor espanhol. Outro museu famoso é o Centre Pompidou, a única sede no mundo fora da França do conceituado museu parisiense.

"A cidade também oferece uma boa oferta musical para todos os gostos. Aqui temos música ao vivo que pode ir do flamenco, passando pelo jazz ao rock alternativo", conta o alemão Jorg Rise, que mora em Málaga há oito anos.

Imagem: Lucila Runnacles

Por ser portuária e ter praia, a cidade sempre foi a mais aberta da região. "Uma das coisas que mais gosto é do ambiente multicultural daqui. Tem muitos latinos e vários britânicos vivendo na cidade", destaca Jorg.

Quem passeia pelo belo centro histórico entre as estreitas ruazinhas de traçado árabe dá de cara com um teatro romano bem conservado que ganha uma iluminação especial durante a noite. Uma das vistas mais incríveis com direito a um belo mar no fundo é a do mirante gratuito do Castelo Gibralfaro.