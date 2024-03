Cadê a casa? Conheça habitações subterrâneas 'camufladas' ao redor do mundo

O resultado final é uma residência acessível somente através de um túnel subterrâneo que conecta a propriedade a um celeiro, única parte do imóvel acima do solo.

4. Erdhäuser, em Dietikon, na Suíça

Erdhäuser, em Dietikon, na Suíça Imagem: Archi0780/Creative Commons

Também conhecidas como "casas Peter Vetsch", em homenagem ao arquiteto de estilo único que as concebeu, as Erdhäuser (ou "casas de terra") têm mais de 100 irmãs espalhadas pelo mundo, já que Vetsch é um prolífico defensor da arquitetura terrestre, que incorpora elementos do meio às obras.

As reconhecidas propriedades em Dietikon se tornaram um símbolo da arquitetura progressiva, ecológica e ambientalmente consciente. Elas, como muitas criações do arquiteto, usam concreto para criar estruturas em formato de bolha, com fachadas orgânicas que remetem às curvas de Gaudí.