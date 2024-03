Iguaria: por que França vive pressão para proibir o consumo de pernas de rã

Um grupo de mais de 500 cientistas, veterinários e ativistas enviaram uma carta ao presidente da França, Emmanuel Macron, pedindo para intervir no consumo de pernas de rãs no país. Segundo eles, o consumo desenfreado dos franceses estaria levando algumas espécies à extinção em países da Ásia.

Pernas de rãs são iguarias na França. Apesar de ser consumida em outros países, esse tipo de carne é considerado parte da culinária nacional francesa. Estima-se que 3 mil toneladas de pernas de rãs são consumidas no país, segundo a carta.

O consumo tem chamado atenção para a extinção de espécies. O grupo afirma que estudos indicam um declínio significativo de algumas rãs, devido ao comércio e exportação. Os ativistas dizem que espécies abundantes, como a rã-caranguejeira (Fejervarya cancrivora) e a rã-do-arrozal (Fejervarya limnocharis), estariam diminuindo devido às colheitas comerciais. Além disso, a carta diz que as rãs "desempenham um papel crucial no funcionamento do ecossistema e as capturas contínuas delas perturbam as suas funções no ambiente."