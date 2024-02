Uma rival para Miami: Tampa é a cidade das montanhas-russas, mas vai além

Uma das facetas de Tampa, a toda moderninha e alegre, está no Sparkman Wharf, área na beira do canal de Tampa e ao lado do famoso The Florida Aquarium, composta por food trucks, bares, cervejarias artesanais e música ao vivo. A cinco minutos a pé dali parte um passeio gostoso — um cruzeiro de duas horas pela baía de Tampa, a Tampa Bay.

Sparkman Wharf: animada área com food trucks, lojinhas e mais Imagem: Jarritos Mexican Soda/Unsplash

Esse convence de vez que Tampa vai bem além da adrenalina das montanhas-russas. A baía é tão larga que é fácil esquecer que se está no meio da cidade. O cruzeiro, da Yacht StarShip, começa tranquilo com brunch ou jantar, mas depois do pacote de bebidas ilimitadas fazer efeito, o deque vira uma festa.

Na mesma região, a cinco minutos a pé pela beira do rio (olha aí o diferencial para muitas cidades norte-americanas), você chegará ao Tampa Bay History Center, museu que pelo nome até parece coisa pequena, mas ocupa um prédio inteiro e, como todo bom museu norte-americano, apresenta 12.000 anos de história da região com interatividade o suficiente para o pessoal se entreter por horas.

O Sparkman Wharf é ponto de encontro para passeios e reunião de amigos ao ar livre Imagem: Natalia Manczyk/UOL

A capital dos charutos

Tanto quanto o Downtown, um pedaço imperdível de Tampa é a Ybor City, a área histórica. A rua principal, a 7th Street, é daquelas com galerias, lojas vintage, cafeterias e restaurantes em casas de arquitetura espanhola e italiana. A rua nasceu no fim do século 19, quando a região de Ybor City chegou a ter 230 fábricas de charuto e se tornou a capital de charutos do mundo em 1890.