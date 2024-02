Dia 29 de fevereiro tem tradições curiosas pelo mundo; conheça 6 delas

DIA DA MAIOR FESTA DE ANIVERSÁRIO DO MUNDO —PELO MENOS EM 29 DE FEVEREIRO

Quantas pessoas que fazem aniversário no dia 29 de fevereiro você conhece? Nenhuma? Pois na data você pode encontrar muitas delas em Anthony, cidade próxima à fronteira do Texas (EUA) com o Novo México.

O local se autoproclama a "Capital Mundial do Ano Bissexto" e o entusiasmo de seus habitantes pelo 29 de fevereiro é real: a cada quatro anos, pessoas de todo o mundo nascidas na data celebram o raro aniversário no Leap Year Festival (Festival do Ano Bissexto) que se estende por dias no Ernie Rascon Memorial Park.

Na programação estão desfiles, passeios de balão de ar quente, música ao vivo e comida, com barraquinhas que vendem enchiladas e tamales. Segundo o site de viagens Booking.com, quem vai para a festa pode ainda explorar o condado de El Paso com seus museus, feiras e microvervejarias, além de aprender mais sobre a cultura indígena da região através da arte e gastronomia.

DIA DAS MENINAS DAREM FLORES PARA OS MENINOS