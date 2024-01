Em festa tradicional de vila portuguesa, crianças fumam cigarros por 2 dias

O novo monarca ficará incumbido de organizar o evento do ano seguinte e arcar com as despesas, que envolvem a compra de cerca de 300 kg de tremoços, 100 litros de vinho, além da contratação de músicos, algo que pode ultrapassar facilmente os 2.500 euros.

Carlos Cadavez, morador do Vale de Salgueiro, com o jovem rei da festa Imagem: Arquivo pessoal

No primeiro dia do festejo, o rei desfila com um grupo de gaiteiros pelo vilarejo em um fim de tarde gélido, ofertando aos habitantes e visitantes os tremoços e o vinho armazenado em cabaças tradicionais. Enquanto isso, no centro do povoado, prepara-se a festa com uma imensa fogueira, e após a chegada do rei, a população se reúne para dançar a Murinheira (dança de inspiração celta) ao som da gaita de foles e outros instrumentos.

É quando se avistam as crianças locais fumando animadamente seus cigarrinhos em pequenos grupos. No dia seguinte, logo pela manhã, o rei percorre novamente as casas para desejar um bom ano e receber os donativos dos moradores, como contribuição para as despesas da festa. Comida farta e música compõem a cerimônia que se encerra com a revelação do futuro sucessor da coroa para o próximo ano.

Herança histórica e bom senso

Para os visitantes que vão ao Vale de Salgueiro participar da festa, o figurino esplendoroso da realeza não chama mais atenção do que a cena das crianças fumantes, muitas vezes ao lado de seus pais partilhando o mesmo costume.