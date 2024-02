Smurfs e bosque encantado ajudam pequenas aldeias da Espanha a sobreviver

Todas as pequenas localidades dessa região são conhecidas como pueblos blancos (povoados brancos) por conta das fachadas das casas que são todas dessa cor. Pelos belos caminhos sinuosos dessa serra, eles vão aparecendo como pequenas manchas no meio dos bosques, mas tem um que chama muito a atenção.

No meio do vale encontramos um povoado completamente azul. Todas as casas, o cemitério, a prefeitura e até a igreja têm as fachadas dessa cor.

A história é curiosa; em 2011 a pequena cidade de Júzcar foi escolhida por um famoso estúdio de cinema para receber o lançamento de dois filmes dos Smurfs.

Povoado de Júzcar Imagem: Lucila Runnacles

No começo, os imóveis seriam pintados somente para a promoção dos longas, mas a ideia deu tão certo que os moradores decidiram em um plebiscito que queriam continuar com as fachadas azuis.

Para pintar todas as casas foram usados nove mil quilos de tinta. Com o tempo a cor foi desbotando e a cada quatro anos é preciso renovar a tinta. Hoje em dia a pintura é fornecida pela prefeitura, eles compram o material e cada morador pinta a sua fachada.