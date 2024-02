Helibike: o esporte que leva ciclistas ao topo das montanhas de helicóptero

"Oferecemos essa experiência na região do Cajón del Maipo, que fica a cerca de 80 quilômetros de Santiago. Mas no inverno não podemos subir tão alto por causa da neve, então nessa época as subidas são a 2.000 metros de altitude", diz Diego Puelma, proprietário da Andes Helibike

Imagem: Divulgação/Andes Helibike

O espanhol Xavi Roca, que praticou esse esporte na região dos Pirineus Aragoneses, diz que foi uma experiência única.

Há anos faço mountain bike mas nunca tinha vivenciado algo assim. A paisagem era tão linda que tive que diminuir a velocidade para apreciar a beleza desse lugar enquanto descia.

Xavi Roca, ciclista

Prepare o bolso

Como você já pode imaginar, uma viagem de helicóptero não é algo barato. Quem quiser viver essa experiência no Chile vai precisar desembolsar cerca de US$ 400 para o passeio que dá direito a guia, seguro e uma refeição no final.