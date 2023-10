Fui da Grande São Paulo para o litoral paulista em um minuto - e não é meme

A chegada

O caminho é tranquilo até a entrada do parque Caminhos do Mar, que fica em São Bernardo do Campo, na altura do km 42 da antiga Estrada Velha de Santos - hoje rebatizada como Caminho do Mar. Até ali, o trajeto pode ser feito de carro, que fica no estacionamento pago.

Depois, segue-se a pé por cerca de 1,5 km até a Casa de Visitas, onde o visitante é equipado. É ali, nos armários, que ficam as bolsas e demais pertences de quem vai descer a tirolesa - não pode descer com celular, brinco, relógio, bolso cheio e até piercing no umbigo.

A Casa de Visitas é a 'base' do Voo da Serra Imagem: Camila Corsini/UOL

É também neste espaço que o visitante preenche um seguro - confesso que isso me deu um pouquinho mais de segurança para fazer o percurso.

Eu nunca tinha descido uma tirolesa, e encarar 110 metros de altura pendurada por algumas cordas só me pareceu uma boa ideia antes de ter dimensão do quão alto era aquilo.