Casa flutuante ou no topo da árvore: 10 acomodações inusitadas no Brasil

Todos os ambientes têm vista para as montanhas e está perto de várias cachoeiras —e no próprio hostel tem uma piscina de água natural com borda infinita. E se tem natureza, tem animais, como cães, gatos, galinhas e também 'moradores' da região como os sapos.

Diária: a partir de R$ 100 na kombi e R$ 120 na cabana florestal, nas outras acomodações o valor é mais em conta

Perfil: Todos, mas menores de 16 não são aceitos

Atrativos: piscina natural, trilhas, cama elástica, bar na mata, música ao vivo, boia cross (fora da propriedade, em uma cachoeira) etc.

Palácio de chocolate no Sul

Imagem: Divulgação

Trata-se do primeiro hotel temático do Brasil onde tudo remete ao chocolate. Algumas suítes são inclusive decoradas com as cores e formatos da saborosa guloseima. O café da manhã não poderia fugir da proposta, com doces contendo cacau.

O hotel localizado no centro de Gramado, (RS) oferece também um spa para os adultos com tratamentos faciais e corporais —à base de chocolate, claro.