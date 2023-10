Do joinha à figa: cuidado, estes gestos comuns podem ofender no exterior

Imagem: Getty Images

Comer com a mão

Os indianos costumam realizar muitas atividades com a mão, incluindo comer (não só sanduíches, mas pratos inteiros) e limpar-se depois de fazer o número 2 (a higiene se dá com a ajuda de um baldinho cheio de água). Mas lembre-se: os indianos sempre se limpam com a mão esquerda, e reservam a mão direita para lidar com a comida. Mesmo que você esteja viajando com o papel higiênico da mochila, nunca toque em sua refeição com a mão esquerda: se o fizer, os nativos vão te considerar um porcão.

Imagem: Getty Images

V de vitória

Para muitos brasileiros este é apenas o símbolo da vitória, mas no Reino Unido, Irlanda, Austrália e Nova Zelândia, o gesto é interpretado como um dedo médio em riste. Dizem que durante a Guerra dos Cem Anos, os arqueiros ingleses, quando capturados pelos franceses, tinham cortados seus dedos médios e indicadores, para não mais operar o arco e flecha. Antes das batalhas, porém, os ingleses faziam o símbolo do V com a mão para provocar os combatentes da França, em um jeito de dizer: "vamos matá-los na flechada antes de vocês conseguirem amputar estes dedos aqui". A gesticulação só é ofensiva se feita com o peito da mão virado para o interlocutor.