Brunna Gonçalves exibe resultado pós-operatório de frontoplastia

Imagem: Reprodução/Instagram

O procedimento tem como finalidade a redução do tamanho da testa, tornando o rosto mais simétrico.

Realizando um sonho: "Gente, finalmente fiz a minha cirurgia de frontoplastia com avanço capilar. Vocês sabem que sempre foi um grande sonho pra mim, porque eu tinha muita insegurança em relação a minha testa, nunca fazia coque e vários penteados por conta dessa insegurança".

Feliz da vida: "Tinha alguns anos que eu estava estudando e pesquisando para encontrar alguém que me passasse essa confiança e superou as minhas expectativas [...] Ao longo da semana vou postar para vocês, porque eu fiz um copilado de conteúdo sobre isso e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Estou muito feliz e realizada com tudo isso".

A cirurgia que a esposa de Ludmilla se submeteu pode custar cerca de R$ 25 mil. A recuperação dura de 10 a 14 dias.