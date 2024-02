Por que a restauração da Pirâmide de Miquerinos está gerando discórdia no Egito

Debate sobre a proteção do patrimônio cultural

O turismo também é muito importante para o Egito, com as pirâmides entre os principais atrativos do país. De acordo com os números mais recentes do Banco Mundial, coletados antes da pandemia de covid-19, 13 milhões de turistas visitaram o Egito em 2019, com cerca de 2,5 milhões de pessoas —quase 1 em cada dez egípcios— trabalhando no setor. Isso faz do turismo uma das principais fontes de renda para o país, representando importantes receitas em divisas.

Isso em si já explica a importância dada à questão da preservação do patrimônio cultural. O tema, muitas vezes, acaba suscitando debates acalorados, como mostra o exemplo do centro histórico do Cairo.

Repetidamente, decadência e destruição de bairros históricos desencadeiam protestos da sociedade civil, como relata o portal online egípcio Papyrus, uma iniciativa nascida a partir de uma cooperação teuto-egípcia para o desenvolvimento.

A mesquita Abu al-Abbas al-Morsi, do século 15, fica na cidade costeira de Alexandria, a segunda maior cidade do Egito, e também gerou polêmica recentemente.

Uma empreiteira encarregada da reforma decidiu, sem consulta prévia, pintar de branco os tetos históricos da maior mesquita da cidade, conhecida por suas esculturas e cores, informou a agência de notícias AFP. As autoridades locais já teriam anunciado uma investigação sobre o caso.