Van para ir à creche, mochila e recado da professora: Brasil vive 'humanização' dos pets

Para Milani, o processo de humanização vem se tornando mais comum na sociedade devido a uma soma de fatores do mundo moderno.

Temos uma mudança social, com pessoas cada vez mais afastadas das outras, principalmente com o advento da internet, onde falta o contato, e também optando por adiar a maternidade e manter relacionamentos a distância. Assim, as pessoas buscam nos cães, por exemplo, essa proximidade. Os cachorros são muito adaptáveis e, por isso, acabamos colocando-os nessa posição de quase filhos.

Laís Milani

A opinião é compartilhada por Christian Dunker, psicanalista e professor da Universidade de São Paulo (USP). De acordo com o especialista, "pais e mães de pets" surgem em meio a um fenômeno global no qual a sociedade reduz o número de filhos biológicos e os bichinhos passam a fazer parte da família.

Os números mostram essa tendência. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que o número de animais domésticos vem crescendo no Brasil, passando de 132,4 milhões de animais em 2013 para 144 milhões no ano passado.

Esse não é um fenômeno exclusivamente brasileiro. A tendência dos pais de pet é mundial. Segundo a consultoria Nielsen, em 2016, 95% dos proprietários de animais de estimação os consideravam como parte da família nos EUA. Já no Brasil, de acordo com uma pesquisa feita pela empresa de serviços para cães DogHero, em parceria com o portal Zap Imóveis, 78% dos entrevistados consideram o animal de estimação como um filho.

Sociedade em transformação

Ao mesmo tempo em que os animais passam a fazer parte da família e em maior número, há uma queda no número de filhos dos casais. Segundo o IBGE, enquanto que na década de 1970 a taxa de fecundidade era de seis filhos por mulher, atualmente ela gira em torno de 1,6 a 1,8 filho por mulher.