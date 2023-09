Não é só gente! Bichos também sofrem com calor e você pode ajudar

Se as altas temperaturas — como as que estão ocorrendo agora no Brasil devido à atuação de uma onda de calor — já requerem cuidados especiais em nós humanos, o mesmo ocorre com os animais de estimação. Pele, olhos, patas e hidratação devem ser pontos de atenção.

Neste período, é melhor evitar passeios em horários mais quentes ou até mesmo deixá-los apenas à noite devido, por exemplo, aos riscos de queimaduras nas patas. "As queimaduras nas patas são reais e podem ser graves", alerta a médica veterinária Priscila Casarotto, que atua em Corumbá-MS, cidade que costuma figurar entre as mais quentes do Brasil.

Ela explica que existem alguns produtos no mercado pet que têm fator de proteção solar e que podem ser utilizados principalmente em região de focinho e orelhas. Animais de pelo curto tem mais necessidade desse tipo de proteção solar, assim como gatos brancos devido a maior chance de desenvolverem carcinoma — câncer de pele — em orelha e focinho.