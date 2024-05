Marco Reus quer deixar Borussia Dortmund com grande troféu

DORTMUND, Alemanha (Reuters) - Considerado um dos jogadores mais talentosos de sua geração, Marco Reus, do Borussia Dortmund, não conseguiu obter grande sucesso em uma carreira marcada por lesões, mas o alemão agora deseja deixar o clube com o troféu da Liga dos Campeões.

O meia-atacante de 34 anos está deixando o Dortmund após 12 anos no clube e espera fazer isso em alta em sua última partida pelo time, vencendo o poderoso Real Madrid na final da Liga dos Campeões no estádio de Wembley no sábado.

"O Borussia Dortmund é tudo para mim", disse Reus esta semana. "Quando você está há 12 anos em um clube, ele tem de significar tudo."