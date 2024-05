Manchester City busca ampliar domínio no futebol inglês com conquista da FA Cup

Desde 2015, o City excedeu o total de pontos esperados com base na folha salarial dos jogadores em 15 pontos - o dobro do segundo melhor clube, que é o Brighton & Hove Albion - de acordo com o FT.

Além disso, o gasto líquido do City com jogadores nos últimos cinco anos foi de 379 milhões de euros, de acordo com o site transfermarkt.co.uk, em comparação com os 800 milhões do Chelsea, 694 milhões do Manchester United, 638 milhões do Arsenal e 537 milhões do Tottenham.

Dan Plumley, especialista em finanças do futebol da Sheffield Hallam University, disse que todos estavam tentando recuperar o atraso em um cenário financeiro cada vez mais restrito.

"O City não precisa gastar muito, mas provavelmente adicionará dois ou três jogadores a cada ano", disse ele à Reuters.

"As pessoas falam sobre a diferença entre os seis grandes, ou sete, se você incluir o Newcastle United, e o resto da liga, mas agora também há uma diferença entre o City e alguns desses clubes."