Federação inglesa acusa Paquetá de tentar manipular mercado de apostas; jogador nega

(Reuters) - O meio-campista Lucas Paquetá, do West Ham e da seleção brasileira, foi acusado nesta quinta-feira pela Associação de Futebol da Inglaterra (FA) de tentar intencionalmente receber cartões em partidas do seu time para manipular o mercado de apostas, afirmou a entidade que comanda o futebol inglês em comunicado.

"É alegado que ele (Paquetá) buscou influenciar diretamente o progresso, condução, ou qualquer outro aspecto e ocorrência dessas partidas ao intencionalmente buscar receber um cartão do árbitro com o propósito impróprio de afetar o mercado de apostas de maneira que uma ou mais pessoas lucrassem com apostas", disse a FA em comunicado.

De acordo com a entidade, as supostas violações teriam ocorrido nas partidas do West Ham contra o Leicester City, em novembro de 2022; contra o Aston Villa, em março de 2023; diante do Leeds United, em maio de 2023, e no duelo contra o Bournemouth, em agosto do ano passado.