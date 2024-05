CBF anuncia que Campeonato Brasileiro será retomado em junho

Os jogos das três equipes do Rio Grande do Sul na primeira divisão -- Grêmio, Internacional e Juventude -- já haviam sido suspensos até 27 de maio devido aos danos causados pelas enchentes, inclusive em estádios, centros de treinamento e aeroportos. Depois disso, a sétima e a oitava rodadas do campeonato foram adiadas, com a CBF consultando os 20 clubes do Brasileirão.

Agora, a competição deve ser retomada em 1º de junho, incluindo as equipes do Rio Grande do Sul.

O Grêmio enfrentará o Bragantino em Curitiba, no Paraná, já que a arena do clube em Porto Alegre foi danificada pelas enchentes. Internacional e Juventude jogarão fora de casa na sétima rodada.

Na oitava rodada, o Internacional jogará em Criciúma, em Santa Catarina, enquanto o Juventude jogará em Caxias do Sul, cidade que abriga o clube.