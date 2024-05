Pochettino deixa comando do Chelsea em comum acordo após uma temporada

LONDRES (Reuters) - Mauricio Pochettino deixou o cargo de técnico do Chelsea em comum acordo, anunciou o clube inglês nesta terça-feira, encerrando a passagem do argentino após uma temporada, apesar de uma recuperação na reta final do campeonato.

Pochettino chegou ao Chelsea antes da temporada 2023/24, substituindo o técnico interino Frank Lampard. Os novos donos do clube, Todd Boehly e Clearlake Capital, buscavam um recomeço após o 12º lugar da campanha anterior.

Ele assinou contrato por duas temporadas, com o clube tendo a opção de estendê-lo por mais uma, mas o argentino de 52 anos deixou agora o clube do oeste de Londres após uma campanha turbulenta. O time apresentou uma recuperação no fim da competição, para terminar em sexto e garantir vaga nas competições europeias da próxima temporada.