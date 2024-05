Fifa não altera Mundial de Clubes após reclamação de sindicato dos jogadores e de ligas

A carta dizia que o calendário mundial do futebol está "além da saturação" e que as ligas nacionais não conseguem organizar adequadamente suas competições, enquanto os jogadores estão sendo levados além de seus limites, com riscos significativos de lesões.

Em resposta, a Fifa rejeitou as alegações de que a entidade do futebol tomou decisões unilaterais para beneficiar suas competições no calendário internacional.

Na carta vista pela Reuters, Grafstrom afirmou que eles se envolveram regularmente com as partes interessadas relevantes sobre o assunto do Calendário Internacional de Jogos (IMC).

Grafstrom disse que tanto FIFPRO quanto WLA estavam envolvidos em discussões sobre o futuro do calendário em 2021 e 2022.

"Deve-se notar que as opiniões expressas pelo FIFPRO e pela WLA durante o processo de consulta influenciaram o IMC de tal forma que ele ficou mais próximo - e em muitos aspectos substancialmente idêntico - à versão que já estava em vigor anteriormente, em oposição à versão proposta no início da consulta", escreveu Grafstrom.

"Consequentemente, dificilmente poderia haver uma demonstração mais clara não apenas de que houve uma consulta genuína, mas também de que suas opiniões foram levadas em consideração durante o curso dessa consulta."