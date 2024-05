Se despedindo do Liverpool, Klopp encerra passagem com oito títulos

? Liverpool FC Brasil (@LFCBrasil) May 20, 2024

Klopp chegou ao Liverpool em outubro de 2015 para substituir Brendan Rodgers, que havia sido demitido. O técnico alemão foi contratado com grandes expectativas, após um bom trabalho no Borussia Dortmund, onde foi campeão duas vezes do Campeonato Alemão.

A passagem de Jurgen Klopp no Liverpool foi marcante. O treinador comandou os Reds por 489 partidas. Venceu 298 jogos, empatou 109 e perdeu 82. Em quase nove anos, Klopp venceu com o Liverpool um Campeonato Inglês, uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes, uma Supercopa da Europa, uma Copa da Inglaterra, duas Copas da Liga Inglesa e uma Supercopa da Inglaterra.

No fim de janeiro, Klopp anunciou através das redes sociais do Liverpool que não permaneceria no clube para a próxima temporada. O técnico alemão alegou cansaço e que estaria ficando "sem energia". O treinador tinha contrato até 2026, mas optou por não cumprir o tempo restante do acordo.

Para o lugar de Klopp, o holandês Arne Slot foi o escolhido. O próprio treinador alemão puxou um coro junto a torcida em Anfield cantando o nome de Slot, que deve ser anunciado pelo Liverpool nos próximos dias.