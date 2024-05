Com Paulinho, Corinthians retoma preparação para jogo de volta da Copa do Brasil

Na manhã desta segunda-feira, o Corinthians se reapresentou e retomou a preparação para pegar o América-RN, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil. A atividade contou com novidade.

Paulinho se recuperou de uma tendinite patelar no joelho esquerdo e treinou com o grupo. Diego Palacios (reabilitação de lesão crônica de cartilagem no joelho esquerdo), Matheuzinho (entorse no tornozelo direito) e Pedro Henrique (tratamento de lesão no músculo posterior da coxa esquerda) trabalharam separadamente no campo sob os cuidados da equipe de fisioterapia e de preparação física.

A atividade também teve a presença de nove jogadores da base: os goleiros Cadu (2005), Felipe Longo (2005) e Matheus Corrêa (2006); os laterais Denner (2008) e Vitinho (2005); o zagueiro Renato (2004); os meias Bahia (2006) e Pedrinho (2004); e o atacante Kayke (2004).