Djokovic quer chegar a Paris no auge da forma após início de temporada irregular

(Reuters) - Novak Djokovic disse que está se preparando para atingir sua melhor forma para a defesa do título do Aberto da França, depois que o número um do mundo não participou do Masters de Madri no mês passado e chegou cedo a Roma para continuar seus preparativos para o segundo Grand Slam do ano.

O sérvio competiu pela última vez em abril no Masters de Monte Carlo, onde perdeu para Casper Ruud nas semifinais, e o recordista de 24 títulos de Grand Slam ainda está buscando seu primeiro troféu na temporada.

O tenista de 37 anos, que se separou do técnico de longa data Goran Ivanisevic, está atualmente trabalhando com o ex-número um do mundo em duplas Nenad Zimonjic, e disse estar feliz com seu progresso antes de Roland Garros, que começa em 26 de maio.