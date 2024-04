Verstappen está "em outro planeta" após vitória na China

O companheiro de equipe mexicano Sergio Perez, rival mais próximo de Verstappen no campeonato, mas agora 25 pontos atrás, completou o pódio após uma corrida seca com dois períodos de safety car que comprometeram sua corrida. Charles Leclerc e Carlos Sainz, da Ferrari, terminaram em quarto e quinto, respectivamente, com George Russell, da Mercedes, em sexto, e Fernando Alonso, da Aston Martin, em sétimo, com um ponto de bônus pela volta mais rápida.

A vitória foi a 58ª da carreira de Verstappen e Xangai tornou-se a 26ª pista em que ele venceu.

"Foi incrível. Acho que fomos incrivelmente rápidos durante todo o fim de semana. Foi muito divertido dirigir", disse o piloto de 26 anos que cruzou a bandeira quadriculada 13,773 segundos à frente de Norris. "O carro estava basicamente sobre trilhos e eu poderia fazer o que quisesse com ele."

O chefe da equipe, Christian Horner, resumiu a situação descrevendo Verstappen, que venceu todas as corridas que terminou este ano, como um homem dirigindo “em outro planeta”.