Real Madrid vence City nos pênaltis e chega às semifinais da Liga dos Campeões

BAYERN

No outro jogo do dia, Joshua Kimmich marcou de cabeça, aos 18 minutos da etapa final, para dar ao Bayern de Munique a vitória por 1 x 0 sobre o Arsenal, que classificou o time alemão às semifinais da Liga dos Campeões pela primeira vez em quatro anos, com vitória por 3 x 2 no placar agregado.

O jogador da seleção alemã encontrou um cruzamento de Raphaël Guerreiro para dar a vantagem ao Bayern, após o empate por 2 x 2 na ida em Londres.

Os visitantes, que tentavam disputar sua primeira semifinal na competição em 15 anos, não mostraram nenhum poder de reação no segundo tempo, em que os anfitriões tiveram controle total das ações.

Os bávaros estão em sua pior temporada no âmbito nacional em mais de uma década, após perder tanto o título do Campeonato Alemão quanto o da Copa da Alemanha.

(Reportagem adicional de Karolos Grohmann em Munique)