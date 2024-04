Rafael valoriza sequência de três jogos sem sofrer gol: "Mais próximos da vitória"

Rafael se tornou uma das referências do elenco do São Paulo em pouco tempo. Campeão da Copa do Brasil e da Supercopa Rei, o goleiro já é o atleta da posição mais bem-sucedido que passou pelo clube desde a aposentadoria de Rogério Ceni, foi convocado pela Seleção Brasileira e agora está há três jogos sem sofrer gols, sequência que foi valorizada por ele após o empate em 0 a 0 com o Palmeiras, nesta segunda-feira, no Morumbis, pelo Brasileirão.

"Tem feito grandes jogo. Terceiro jogo sem levar gols. Quanto mais jogos passarmos, vamos estar mais próximos da vitória. É continuar nesse caminho para estarmos mais próximos da vitória", afirmou Rafael.

Agora sob o comando de Luis Zubeldía, Rafael espera manter o bom momento vivido nos últimos meses com Dorival Júnior e Thiago Carpini para seguir em evidência.