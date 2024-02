EUA anunciam amistoso contra seleção brasileira antes da Copa América

"Quando se fala em querer desafiar as melhores equipes do mundo, não há nada melhor do que o Brasil", disse o técnico dos EUA, Gregg Berhalter, em um comunicado.

Os EUA enfrentarão a Bolívia e o Panamá em suas duas primeiras partidas do Grupo C da Copa América antes de encarar o Uruguai.

Já a seleção brasileira está no Grupo D e enfrentará Colômbia, Paraguai e Costa Rica ou Honduras na fase de grupos.

(Reportagem de Aadi Nair em Bengaluru)