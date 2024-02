Ex-piloto de F1 Wilson Fittipaldi Jr. morre aos 80 anos em São Paulo

Irmão do bicampeão mundial de Fórmula 1 Emerson Fittipaldi e pai do também ex-piloto Christian Fittipaldi, que também chegou à principal categoria do automobilismo, Wilsinho, como era conhecido, estreou na Fórmula 1 pela equipe Brabham em 1972, fazendo também a temporada de 1973 na mesma equipe.

Em 1974 decidiu se dedicar ao projeto ambicioso de colocar no grid da categoria o carro da primeira equipe brasileira da história, a Fittipaldi, que ficou conhecida como Copersucar-Fittipaldi devido ao patrocinador que apoiou o projeto no seu início.

No ano de estreia da nova equipe, com Wilsinho como um dos pilotos, o novo time não pontuou. Já no ano seguinte, com a ida de Wilsinho para o posto de chefe da equipe e a chegada do irmão e já bicampeão mundial Emerson ao cockpit, a equipe conseguiu 3 pontos no Mundial daquele ano.

Ativa na Fórmula 1 até 1982, a Fittipaldi disputou 104 Grandes Prêmios e teve como melhor resultado o segundo lugar obtido por Emerson no Grande Prêmio do Brasil de 1978, temporada em que a equipe teve sua melhor campanha, ficando à frente de escuderias tradicionais como McLaren, Williams e Renault.

Após a saída da Fórmula 1, Wilsinho seguiu pilotando, como por exemplo na Stock Car, onde também atuou como coordenador técnico.

(Por Eduardo Simões; Edição de Pedro Fonseca)