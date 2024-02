Arenas de Paris 2024 ganham assentos feitos de plástico reciclado

AUBERVILLIERS, França (Reuters) - Cerca de 11 mil assentos que serão usados em duas diferentes arenas da Olimpíada de Paris serão feitos de plástico reciclado, em um esforço da organização para reduzir a emissão de carbono relacionada ao evento.

Na fábrica em Aubervilliers, ao norte de Paris, a Le Pave, empresa criada em 2018, está transformando cem toneladas de plástico reciclado em assentos para a Adidas Arena, que receberá as competições de badminton e ginástica rítmica, e o centro aquático, casa dos saltos ornamentais, do nado sincronizado e do pólo aquático.

“Temos pouco mais de 50 recicladores com quem trabalhamos, que coletam o lixo, vasculham as lixeiras amarelas, onde ficam todos os resíduos de embalagens”, afirmou à Reuters Benjamin Saint-Mard, diretor comercial da Le Pave. “Eles vasculham, separam os diferentes plásticos. Recuperamos diferentes formas de plástico, mas especialmente os que são incinerados para produzir o material.”