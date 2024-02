Quenianos homenageiam recordista da maratona Kiptum enquanto seu corpo retorna para aldeia natal

ELDORET, Quênia (Reuters) - Centenas de quenianos prestaram suas homenagens nesta quinta-feira, quando o corpo do recordista mundial da maratona, Kelvin Kiptum, que sonhava em quebrar a histórica barreira das duas horas da prova, foi levado para sua aldeia natal para ser enterrado.

Kiptum, 24 anos, e seu treinador Gervais Hakizimana morreram no início deste mês quando o corredor perdeu o controle do veículo que dirigia no Vale do Rift e bateu em uma árvore. O relatório do patologista disse que ele morreu em decorrência de ferimentos na cabeça.

Cantando hinos e de mãos dadas, quenianos acompanharam o comboio que levava o caixão de Kiptum, coberto com flores, ao sair de um necrotério na cidade de Eldoret, no oeste do Quênia.