Shuga avança para as oitavas de final do Pré-Olímpico Final

Cleisson Charles se despede

Outro brasileiro em ação no torneio, Cleisson Charles perdeu para o cubano Erislandy Alvarez e não seguiu adiante na categoria até 63,5kg. O brasileiro perdeu o primeiro round na visão dos cinco juízes, chegou a ganhar o segundo para dois árbitros, mas novamente o cubano venceu o último round e levou a vitória por decisão unânime.

Como esta é a última chance de obter classificação olímpica no boxe, o Brasil não terá representantes na categoria até 63,5kg em Paris-2024. Além de Shuga, Viviane Pereira é outra brasileira que segue no Pré-Olímpico. Ela superou a primeira rodada e também está a duas vitórias de garantir vaga em Paris na categoria até 75kg. Sua próxima luta será no sábado (1º).

O boxe brasileiro já tem dez vagas asseguradas nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Nove delas foram obtidas através da campanha história dos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023, com Caroline Almeida (50kg), Tatiana Chagas (54kg), Jucielen Romeu (57kg), Beatriz Ferreira (60kg), Barbara Santos (66kg), Michael Trindade (51kg), Wanderley Pereira (80kg), Keno Marley Machado (92kg) e Abner Teixeira (+92kg). A outra veio no primeiro Pré-Olímpico Mundial, obtida por Luiz Oliveira (57kg).