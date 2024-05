Gustavo Heide perde em cinco sets na estreia em Roland Garros

Com a eliminação de Gustavo Heide, o Brasil ainda tem quatro tenistas vivos nas chaves principais individuais de Roland Garros. Bia Haddad Maia joga no feminino, enquanto Thiago Monteiro, Thiago Wild e Felipe Meligeni estão presentes no masculino. Laura Pigossi, que assim como Heide furou o quali do torneio, caiu na primeira rodada depois de também ter tido vantagem na parcial decisiva.

Como foi o jogo

Heide venceu o primeiro set depois de conseguir uma quebra no terceiro game. Quando o brasileiro sacava em 5/4 e tinha 40-15, com dois set points, a chuva chegou e chegou a interromper o duelo por cerca de uma hora, mas Heide confirmou na volta e fechou a parcial em 6/4. Depois do primeiro set, o cenário da partida mudou e o argentino cresceu na partida. Dominante, ele venceu as duas parciais seguintes por 6/3 e 6/1.

Foi no quarto set que Gustavo Heide conseguiu se reestabelecer na partida. Ele saltou a frente do placar com uma quebra no terceiro game. O argentino chegou a devolvê-la, mas o brasileiro voltou a quebrar na sequência e teve um novo break no sétimo game. Baez ainda devolveu uma das quebras, mas o brasileiro confirmou a vitória no set em 6/4, após quatro set points.

Heide voltou melhor para a quinta parcial e obteve um break logo no primeiro game, abrindo 2/0 na sequência. A partir de então, o brasileiro caiu de rendimento, em especial durante seus saques, e o argentino se aproveitou para empatar o duelo. Heide ainda quebrou o serviço do argentino outra vez no quinto game, mas não confirmou o game seguinte e nem os demais, perdendo por 6/3, em 3h44min.