Com confiança do treinador, Gabi Nunes vive expectativa de Paris

"É um nervosismo, mas bom, porque, para mim, se acontecer, vai ser minha primeira Olimpíada. Então, tem toda essa dimensão. A expectativa é muito alta, mas é pouco a pouco pensando no jogo de sábado", completou a atleta.

Confiança do treinador

A Seleção Feminina iniciou a preparação para os amistosos contra a Jamaica nesta segunda-feira (27). As partidas vão marcar a despedida do Brasil antes da equipe nacional rumar à Europa para os Jogos Olímpicos. A lista de convocadas por Arthur Elias nesta Data Fifa, basicamente antecede a convocação final para Paris-2024. Isto porque só haverão 22 nomes no próximo encontro, sendo que desses, saem 18 para o torneio na capital da França.