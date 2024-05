Brasileiras param no qualificatório do WTT de Mendoza

O WTT Contender Mendoza, na Argentina, começou nesta segunda-feira (27). No primeiro dia de competição, o Brasil contou com Jessica Prates, Victoria Strassburger e Laura Watanabe. As três brasileiras entraram em ação pelo qualificatório da competição. No entanto, todas foram derrotadas e não têm mais chances de avançar à chave principal.

Jessica Prates (729ª) caiu para a mexicana Arantxa Cossio Aceves (101ª) em 3 sets a 1. Ela até venceu a primeira parcial por 11 a 4, mas acabou superada nas demais com um triplo 11 a 7. Log depois de chegar à fase principal do WTT Contender do Rio, Victoria Strassburger (350ª) perdeu em seu primeiro jogo para a turca Sibel Altinkaya (103ª). As parciais foram de 11/9, 11/5 e 13/11. Por fim, Laura Watanabe (261ª) foi derrotada em sets diretos por Hana Arapovic (126ª), da Croácia, com 11/3, 11/7 e 11/5. Estreias na terça Apesar das eliminações no primeiro dia, o Brasil vai contar com seis mesatenistas na segunda rodada do qualificatório do WTT Contender de Mendoza nesta terça-feira (28). No feminino, Sofia Kano encara Cheng Hsien-Tzu (137ª), de Taipei Chinês. Lhays Stolarski estreia contra Lucia Cordero (218ª), da Guatemala.