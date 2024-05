Brasil fatura 21 medalhas na Copa Europeia Sub-18 de Coimbra

O judô brasileiro teve um fim de semana movimentado e faturou 21 medalhas na Copa Europeia Sub-18 de Coimbra, em Portugal, que aconteceu no último sábado (25) e domingo (26). O país conquistou cinco ouros, cinco pratas e 11 bronzes na competição, que contou com a presença de 539 atletas de 23 países e distribuiu pontos no ranking mundial e nacional CBJ, classificatório para o Mundial Juvenil.

O Brasil foi o país que mais subiu ao pódio em Coimbra, mas acabou ficando em segundo lugar no ranking geral de medalhas devido ao número de ouros do Uzbequistão, que conquistou um a mais. Além das 21 medalhas, o judô brasileiro ainda teve mais oito atletas no top 8 da competição, com cinco quintos e três sétimos lugares. Confira abaixo os medalhistas na Copa Europeia Sub-18 de Coimbra:

Ouro

Juliana Yamasaki (-44kg)

Nycolly Carneiro (-48kg)

Rafaela Rodrigues (-52kg)

Victoria Frade (-57kg)

Luis Oliveira (+90kg)