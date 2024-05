Jovens atletas se destacam em etapas do Meeting Paralímpico

Dois jovens foram os destaques deste sábado (25) em etapas do Meeting Paralímpico. Na competição em Manaus, no Amazonas, o velocista local Keven Silva, de 19 anos, disputou os 100m da classe T36 (paralisia cerebral) e concluiu a priva em 13s12, tempo que seria o 18º do mundo em 2024. Já na sede do Maranhão, Maria Luiza Magalhães, 16, melhorou suas marcas no arremesso de peso e no lançamento do dardo. Ela ganhou três medalhas de ouro da Etapa Nacional das Paralimpíadas Escolares de 2023.

"A corrida foi boa, bem competitiva. Consegui bater a meta, fiquei muito concentrado. Para a temporada, quero tentar chegar a torneios nacionais e competir no Campeonato Brasileiro", afirmou Keven Silva após uma de suas provas no Meeting Paralímpico de Manaus. O atleta amazonense também correu os 400m em 1min05s20. O competidor é novato na modalidade, já que, até o ano passado, nunca tinha praticado atletismo. Ele tinha o jiu-jítsu como esporte de preferência até 2023.

"Gostei muito da minha prova. Competir é um grande desafio. Eu fico nervosa, mas fico feliz. Eu estou treinando bastante. Minha prova preferida é a do dardo, eu consigo jogar bem alto. Para as outras, ainda preciso ficar mais forte. Eu gosto muito de competir, de treinar, ficar com meus amigos do esporte", disse Maria Luiza. No Meeting Paralímpico do Maranhão, a atleta competiu nas três provas em que é campeã das Escolares na classe F33 (para paralisados cerebrais).