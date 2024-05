Miguel, Djenyfer e Vittoria confirmados em Paris-2024

A disputa do triatlo em Paris irá acontecer na região da Ponte Alexandre III, com a parte da natação no Rio Sena e o ciclismo e a corrida acontecendo nas ruas do centro de Paris. A prova masculina acontece no dia 30 de julho, com as mulheres competindo no dia seguinte. Já o revezamento misto será no dia 5 de agosto. Com duas vagas em cada gênero, o Brasil poderá inscrever um time na prova em equipe onde levou o ouro nos Jogos Pan-Americanos no ano passado com o mesmo quarteto que vai a Paris.