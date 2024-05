Bernardinho relaciona Flávio e Lucarelli para jogo contra Itália

Neste domingo (25), o Brasil enfrenta a Itália pela quarta rodada da Liga das Nações (VNL) de vôlei masculino no Maracanãzinho. No último jogo da seleção brasileira no país antes dos Jogos Olímpicos, o técnico Bernardinho voltou a relacionar o central Flávio e o ponteiro Lucarelli que foram poupados no jogo contra a Sérvia na sexta-feira. Os jovens ponteiros Lukas Bergmann e Arthur Bento foram retirados da lista.

Para o jogo contra a Itália, o Brasil terá 14 jogadores a disposição de Bernardinho. São eles: os levantadores Bruninho e Fernando Cachopa; os opostos Alan e Darlan; os ponteiros Leal, Lucarelli, Maurício Borges e Adriano; os centrais Flávio, Isac, Judson e Lucão; e os líberos Thales e Honorato. Esta será a quarta partida do Brasil na VNL masculina. Na estreia, os brasileiros perderam para Cuba por 3 a 1. Em seguida, em um jogo com muitas oscilações, o Brasil venceu a Argentina por 3 a 2. No jogo mais tranquilo até aqui na Liga das Nações, a seleção masculina de vôlei venceu a Sérvia por 3 a 1 na sexta-feira.