Lucão volta a ser relacionado e Lucarelli fica fora contra a Sérvia

O técnico Bernardinho revelou a lista dos 14 jogadores relacionados para o terceiro jogo da Liga das Nações de vôlei masculino, que será contra a Sérvia, nesta sexta-feira (24), às 21h, no Maracanãzinho. O central Lucão volta a estar a disposição, assim como o ponteiro Leal. Por outro lado, Flávio e Lucarelli ficaram de fora da relação e vão ganhar um dia de descanso.

Flávio e Lucarelli foram titulares nas duas primeiras partidas do Brasil na VNL, na derrota para Cuba e na vitória diante da Argentina. Lucarelli teve participação importante em ambos os jogos, em especial no duelo contra os hermanos, em que marcou 17 pontos - sendo três de saque - e fez ótimas defesas. Ele liderou a equipe no tie-break rumo ao primeiro triunfo na competição.

Bernardinho tem rodado a equipe nesses primeiros jogos da Liga das Nações. Leal, ponteiro que foi o maior pontuador contra Cuba, foi relacionado contra a Argentina, mas não entrou. Lucão, outro titular no primeiro jogo, sequer apareceu na lista de convocados para a segunda partida. Agora, ele retorna à equipe, sob a companhia de Arthur Bento, que ainda não atuou na competição.