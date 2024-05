Ingrid Oliveira e Isaac Souza são oficializados em Paris-2024

Expectativa

Em Paris, os saltadores estarão acompanhados pelo treinador Alexander Ferrer, que será o Chefe de equipe da modalidade. Recentemente, o trio esteve na cidade-sede dos Jogos Olímpicos para o evento-teste dos saltos ornamentais. Lá, puderam conhecer a estrutura do Centro Aquático Olímpico, em Saint-Denis, a menos de 3km da Vila Olímpica.

"Estar classificado para Paris-2024 é uma alegria imensa, ao mesmo tempo que ficamos um pouco ansiosos por saber que os Jogos estão se aproximando. O Centro Aquático está muito bonito e tem uma ótima estrutura, de altíssimo nível", contou Isaac, que é treinado por Ferrer desde seu início na modalidade, há 13 anos.

"Quando comecei nos saltos, nunca imaginei que poderia disputar três edições de Jogos Olímpicos. Tenho certeza que Paris-2024 será muito especial, com a volta do público às arenas, transmitindo aquela energia que todo atleta precisa", disse Ingrid. Ele deve se tornar a segunda saltadora brasileira com mais participações olímpicas, atrás somente de Juliana Veloso (cinco).

Preparação para os Jogos

Neste momento, a dupla se prepara para os Jogos no Parque Aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro. No entanto, os saltadores têm viagem programada para a Polônia, entre os dias 15 e 30 de junho, quando realizam o segundo training camp da temporada (o primeiro foi em Toronto, no mês de abril).