Ulan Galinski disputa a Copa do Mundo de olho em Paris 2024

Líder do ranking nacional para representar o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris, o atleta Ulan Galinski tem neste final de semana uma decisão, ou melhor, duas. Ele está confirmado nas provas de Short Track (XCC) e Cross Country Olímpico (XCO) da etapa de Nové Mesto da Copa do Mundo de Mountain Bike. A competição acontece na República Tcheca, entre os dias 24 e 26 de maio.

Ulan Galinski sonha em representar pela primeira vez o Brasil em uma Olimpíada no Mountain Bike. No último final de semana, o ciclista correu na Áustria e ficou na 7ª colocação na prova XCO HC. Foi a primeira vez que o atleta conseguiu um TOP 10 disputando uma competição na Europa.

"Reta final do ciclo olímpico. Cheguei na Europa na última quarta-feira, antecipamos a viagem como forma de adaptação ao fuso horário e a mudança climática, e então decidimos que eu participaria de uma prova HC aqui na Áustria. Além de ser uma corrida que tinha bastante pontos em jogo, fato que é importante nessa reta final do ciclo olímpico, foi uma prova com um start list bem forte. O principal é que essa era uma prova com características de percurso muito similar ao que vai ser o percurso da Copa do Mundo em Nové Mesto", explicou Ulan.