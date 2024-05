Judô brasileiro cai cedo no terceiro dia do Mundial de Abu Dhabi

Não deu para Schimidt e Falcão

A categoria até 81kg masculina contou com a presença de dois judocas brasileiros. Entre eles, Guilherme Schimidt, que já está garantido em Paris 2024. O brasileiro aproveitou o torneio para medir forças contra possíveis adversários nas Olimpíadas. Atual número 4 do mundo, pegou 'bye' na primeira rodada da categoria de até 81kg. Na sua primeira disputa, então, venceu o duelo contra o eslovaco Nace Herkovic (99º), que teve três shidos (penalidades leves). No entanto, Schimidt caiu na luta seguinte contra o austriaco Bernd Fasching (81º), com um waza-ari-awasete-ippon.

Gabriel Falcão foi o outro judoca do Brasil a competir nesta categoria. O carioca é uma das grandes promessas do judô brasileiro, e foi para o mundial para ganhar mais experiência internacional e participar das disputas em equipe. Gabriel é o 76º no ranking, e enfrentou o egipico Abdelrahman Abdelghany (48º). Na luta, o brasileiro perdeu com um waza-ari.

Quedas precoces entre as mulheres

Ketleyn Quadros e Nauana Silva representaram o Brasil na categoria até 63kg. No entanto, ambas as judocas caíram na primeira rodada do torneio. Atual número 22 do mundo, Ketleyn Quadros perdeu contra a cubana Maylin Carvajal (24º) por um waza-ari. Por sua vez, Nauana Silva (33º) sofreu revés diante da croata Iva Oberan (21º). A derrota veio no 'goldenscore' com um waza-ari bem contestado pela brasileira. Além disso, vale lembrar que Nauana também teve um waza-ari cancelado minutos antes.