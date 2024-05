Brasil se aproxima de marca histórica no mundial de atletismo

O Brasil está perto de fazer história no mundial de atletismo paralímpico de Kobe. Isso porque o país finalizou o quinto dia de disputas no Japão com mais cinco medalhas, chegando a 14 ouros - apenas dois a menos do que na melhor campanha da história, em Lyon 2013. Os destaques desta terça-feira (21) estão inteiramente nas atletas femininas, que foram as únicas que subiram nos pódios.

Com as cinco medalhas de hoje, os brasileiros continuam na disputa da liderança do quadro geral de medalhas com os chineses. Além dos catorze pódios dourados, a Seleção Brasileira chegou a seis pratas e cinco bronzes. Enquanto isso, os asiáticos somam 15 ouros, 13 pratas e 13 bronzes.

Mias duas douradas em Kobe

A baiana Raissa Machado no lançamento de dardo F56 (que competem sentados) foi a primeira atleta a conquistar o ouro, ainda na noite de segunda-feira. Mais tarde, foi a vez da acreana Jerusa Geber subir no lugar mais alto do pódio nos 100m rasos T11. A conquista também marcou o tricampeonato de Jerusa, que nasceu cega, em Rio Branco (AC). A medalha veio com muita emoção e a ultrapassagem da brasileira sobre a adversária chinesa Cuiqing Liu aconteceu nos últimos cinco metros da prova. Assim, terminou a prova em 11s93, à frente da asiática, que fez 12s00.