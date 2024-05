Larissa Pimenta e Rafaela Silva conquistam pratas em Astana

Já na final, Rafa voltou a enfrentar a canadense Christa Deguchi, líder do ranking mundial, em uma reedição da decisão do Campeonato Pan-Americano e da Oceania, que ocorreu há duas semanas. Diferente do que aconteceu no Rio de Janeiro, a canadense saiu vencedora. As duas judocas ficaram penduradas com dois shidôs cada ainda antes da metade da luta e, em seguida, a brasileira tomou mais uma punição e acabou derrotada, ficando com a medalha de prata.

Esta foi a 18ª medalha de Rafaela Silva em um Grand Slam. Agora, a campeã olímpica soma dois ouros, cinco pratas e 11 bronzes. Com a campanha em Astana, ela ganhou 700 pontos no ranking olímpico e subiu para a terceira colocação da classificação. Neste momento, a carioca de 32 anos seria a segunda cabeça de chave do torneio olímpico em Paris-2024, atrás somente de Christa Deguchi ou da também canadense Jessica Klimkait.

Larissa Pimenta leva a prata

Larissa Pimenta, décima colocada do ranking mundial na categoria até 52kg, chegou na final ao vencer a russa Alesia Kuznetsova, a portuguesa Maria Siderot e a espanhola Ayumi Sanchez ao forçar três shidôs nas adversárias. Na decisão, encarou uma velha conhecida: a israelense Gefen Primo, cabeça de chave número um do torneio. A brasileira até começou melhor, mas sofreu um waza-ari e depois foi imobilizada, sendo derrotada.

Pimenta conquistou sua segunda medalha de prata em um Grand Slam. A primeira havia sido em Brasília, em outubro de 2019. Portanto, esta foi a primeira vez que a brasileira chegou em uma final de uma competição deste nível depois de quase cinco anos. Lari vai subir para a nona colocação do ranking olímpico com a campanha em Astana. Ela segue na briga por um lugar para ser cabeça de chave em Paris-2024 (apenas as oito melhores do ranking são cabeças de chave).

Natasha e Michel caem nas quartas

Os pesos ligeiros brasileiros também chegaram longe no primeiro dia do Grand Slam de Astana. Cada vez mais consolidado na zona de classificação olímpica, Michel Augusto (60kg) estreou de forma direta nas oitavas de final e venceu o estadunidense David Terao (shidôs). Depois, caiu nas quartas diante do azeri Ahamad Yusifov, por waza-ari, e perdeu na repescagem para o italiano Andrea Carlino, também por waza-ari. Assim, ele ficou em sétimo lugar.