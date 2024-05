Brasil cai nos pênaltis e vai jogar pelo bronze no Grand Prix

A seleção brasileira de futebol de cegos perdeu, nesta quinta-feira (30), a semifinal do Grand Prix da IBSA da modalidade, competição que acontece em Schiltigheim, na França. A equipe caiu nos pênaltis para a China, por 2 a 1, após empate sem gols no tempo normal. Agora, o Brasil irá jogar contra o Japão no próximo sábado (1), às 11h (horário de Brasília-DF), em busca da medalha de bronze da competição.

O evento serve de teste para os Jogos Paralímpicos de Paris-2024, reunindo sete das oito seleções que brigarão pelo título na capital francesa. No outro duelo semifinal, a Colômbia derrotou o Japão por 2 a 1. Como apenas Brasil e Argentina haviam conquistado até hoje o Grand Prix, que está na sua sexta edição, o atual torneio terá um vencedor inédito. Além dos duelos por medalha no sábado, a sexta-feira (31) reservará as disputas por quinto e sétimo lugares.

Roteiro repetido

A derrota brasileira nos pênaltis para os chineses repete o desfecho ocorrido na Copa do Mundo de 2023, em Birmingham. Na ocasião, o time treinado por Fábio Vasconcelos foi eliminado também na semifinal para os asiáticos. Nas cobranças desta quinta-feira (30), Cássio, Nonato e Jardiel desperdiçaram suas tentativas. Apenas Jonatan converteu a sua. No tempo normal, o duelo se manteve bastante equilibrado, com poucas chances de gol. Na melhor delas, ainda no primeiro tempo, Jardiel mandou para fora uma cobrança de tiro livre de oito metros depois do adversário ter estourado o limite de faltas.