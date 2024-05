João Pedro Brutos é bronze World Series de Berlim

A Seleção Brasileira de natação paralímpica estreou, nesta quinta-feira (30), no World Series de Berlim, na Alemanha. O destaque do dia ficou com o bronze de João Pedro Brutos, da classe SB14 (deficiência intelectual), nos 100m peito. Outros brasileiros em evidência foram Talisson Glock, Gabriel Araújo, Lídia Cruz, Gabriel Bandeira e Douglas Rocha Matera, que disputaram as finais de suas classes.

As provas no World Series são multiclasses, ou seja, nadadores com diferentes tipos de deficiência nadam na mesma série, sendo que as classificações às finais e as medalhas serão definidas por meio do Índice Técnico da Competição (ITC).

Brasileiros nas finais

Começando pelo ótimo resultado de João Pedro Brutos nos 100m peito. O nadador mineiro da classe SB14 completou a prova em 1min04s72 e fez a pontuação de 856. O grande vencedor da final foi espanhol Antoni Ponce Bertran que, apesar de ter marcado 1min27s61, conseguiu a pontuação de 9308, já que é um atleta da classe SB5 (limitação físico-motora).