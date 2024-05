Grupos do Mundial de handebol masculino de 2025 são sorteados

A Federação Internacional de Handebol (IHF) sorteou, nesta quarta-feira (29), os grupos do Mundial de handebol masculino de 2025, que acontecerá entre 14 de janeiro e 2 de fevereiro, nas sedes conjuntas de Croácia, Dinamarca e Noruega. O Brasil caiu no grupo E e enfrentará Estados Unidos, Portugal e Noruega na primeira fase.

Pela terceira vez na história, o Mundial contará com a participação de 32 seleções. A primeira fase terá oito grupos de quatro equipes cada, em que as três primeiras colocadas avançam à segunda fase, que também será realizada em formato de grupos. Nesta nova fase, as duas primeiras equipes de cada chave avançam ao mata-mata, que começa nas quartas de final.

Brasil no Mundial

O Brasil garantiu sua vaga no Mundial após ser campeão do Sul-Centro Americano, no começo deste ano. A seleção esteve no pote 3 (entre quatro disponíveis) durante o sorteio e caiu no grupo E, junto com a Noruega, país-sede, Portugal e Estado Unidos. Os jogos deste grupo acontecerão na Unity Arena, em Oslo, Noruega.